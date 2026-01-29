Я построю наш дом (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Нина Апташева — жена сына влиятельного строительного магната. После измены мужа, Нина решается на развод, забирает сына и уходит из богатого дома. Однажды во время работы над проектом она встречает заказчика — своего друга детства Клима, который тоже переживает расставание с невестой.



Нина и Клим влюбляются, но свекор не может смириться с потерей единственного внука. Он заставляет бывшего мужа Нины отсудить ребенка. Ради сына женщина возвращается в «золотую клетку», расставшись с любимым. Но когда она узнает, что беременна от Клима, решает начать бороться за себя, сына и будущего ребенка.

