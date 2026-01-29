Я построю наш дом. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Я построю наш дом
1-й сезон
3-я серия
8.92025, Я построю наш дом. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Я построю наш дом (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Нина Апташева — жена сына влиятельного строительного магната. После измены мужа, Нина решается на развод, забирает сына и уходит из богатого дома. Однажды во время работы над проектом она встречает заказчика — своего друга детства Клима, который тоже переживает расставание с невестой.

Нина и Клим влюбляются, но свекор не может смириться с потерей единственного внука. Он заставляет бывшего мужа Нины отсудить ребенка. Ради сына женщина возвращается в «золотую клетку», расставшись с любимым. Но когда она узнает, что беременна от Клима, решает начать бороться за себя, сына и будущего ребенка.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Я построю наш дом»