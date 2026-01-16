Вызываем огонь на себя (сериал, 1964) сезон 1 смотреть онлайн

Вызываем огонь на себя. Сезон 1
Вызываем огонь на себя
7.61964, Вызываем огонь на себя. Сезон 1 4 серии
Драма, Военный18+
О сериале

Группе советских подпольщиков, которыми руководит разведчица Анна Морозова, удается установить связь с поляками, работающими на немецком аэродроме.

Ежечасно рискуя жизнью, группа готовит и успешно осуществляет сбор разведывательных данных и серию диверсионных актов. За эту важную, хоть и небольшую в масштабах войны победу приходится заплатить дорогой ценой...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

