Вызываем огонь на себя (сериал, 1964) сезон 1 смотреть онлайн

Группе советских подпольщиков, которыми руководит разведчица Анна Морозова, удается установить связь с поляками, работающими на немецком аэродроме.



Ежечасно рискуя жизнью, группа готовит и успешно осуществляет сбор разведывательных данных и серию диверсионных актов. За эту важную, хоть и небольшую в масштабах войны победу приходится заплатить дорогой ценой...

