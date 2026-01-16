Вызываем огонь на себя (сериал, 1964) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыВызываем огонь на себя1-й сезон
Группе советских подпольщиков, которыми руководит разведчица Анна Морозова, удается установить связь с поляками, работающими на немецком аэродроме.
Ежечасно рискуя жизнью, группа готовит и успешно осуществляет сбор разведывательных данных и серию диверсионных актов. За эту важную, хоть и небольшую в масштабах войны победу приходится заплатить дорогой ценой...
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СКРежиссёр
Сергей
Колосов
- ЛКАктриса
Людмила
Касаткина
- ЕКАктриса
Елена
Королёва
- ИИАктриса
Изольда
Извицкая
- АЛАктёр
Александр
Лазарев
- Актёр
Станислав
Чекан
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- ППАктёр
Питер
Пацл
- ЮДАктёр
Юзеф
Дурьяш
- МКАктёр
Мариан
Кочиняк
- ЕШАктёр
Евгений
Шутов
- АПАктриса
Анна
Павлова
- ВБАктриса
Валентина
Беляева
- АВАктриса
Ада
Войцик
- НКАктриса
Нина
Крачковская
- СКСценарист
Сергей
Колосов
- ОГСценарист
Овидий
Горчаков
- ЯПСценарист
Януш
Пшимановский
- ЛПХудожник
Леонид
Платов
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке