Вызываем огонь на себя. Сезон 1. Серия 4
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Вызываем огонь на себя
1-й сезон
4-я серия

Вызываем огонь на себя (сериал, 1964) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.11964, Вызываем огонь на себя. Сезон 1. Серия 4
Драма, Военный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Группе советских подпольщиков, которыми руководит разведчица Анна Морозова, удается установить связь с поляками, работающими на немецком аэродроме.

Ежечасно рискуя жизнью, группа готовит и успешно осуществляет сбор разведывательных данных и серию диверсионных актов. За эту важную, хоть и небольшую в масштабах войны победу приходится заплатить дорогой ценой...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вызываем огонь на себя»