Обычный школьный учитель решает стать наркодилером после того, как узнает о смертельном диагнозе. Взрывоопасная криминальная драма «Во все тяжкие» — сериал Винса Гиллигана («Секретные материалы»), собравший у экранов огромную аудиторию.



Простой учитель химии Уолтер Уайт преподает в школе городка Альбукерке и, чтобы свести концы с концами, подрабатывает на автомойке. Зарплата все равно выходит маленькая, а его сын требует ухода из-за болезни. Кроме того, в семье намечается пополнение. Без того жалкое положение прямо в день пятидесятилетия Уолтера усугубляет новость: у него рак легкого и жить ему осталось от силы два года. Собрав последние крохи достоинства, химик предпринимает отчаянный шаг ради будущего близких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом, промышляющим продажей запрещенных веществ, он начинает вести наркобизнес. Свои знания учитель отменно применяет на практике, так что в результате у него получается продукт, на который вскоре находится большой спрос. Так из неудачника с благими намерениями Уолтер Уайт постепенно превращается в Хайзенберга, мощную и опасную фигуру в криминальном мире.



Проследить за драматичной трансформацией героя позволит сериал «Во все тяжкие». Все сезоны актерская игра Брайана Крэнстона и Аарона Пола держала в напряжении миллионы зрителей, а само шоу к финалу заслужило звание одного из лучших сериалов своего времени.



