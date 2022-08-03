Во все тяжкие (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Обычный школьный учитель решает стать наркодилером после того, как узнает о смертельном диагнозе. Взрывоопасная криминальная драма «Во все тяжкие» — сериал Винса Гиллигана («Секретные материалы»), собравший у экранов огромную аудиторию.
Простой учитель химии Уолтер Уайт преподает в школе городка Альбукерке и, чтобы свести концы с концами, подрабатывает на автомойке. Зарплата все равно выходит маленькая, а его сын требует ухода из-за болезни. Кроме того, в семье намечается пополнение. Без того жалкое положение прямо в день пятидесятилетия Уолтера усугубляет новость: у него рак легкого и жить ему осталось от силы два года. Собрав последние крохи достоинства, химик предпринимает отчаянный шаг ради будущего близких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом, промышляющим продажей запрещенных веществ, он начинает вести наркобизнес. Свои знания учитель отменно применяет на практике, так что в результате у него получается продукт, на который вскоре находится большой спрос. Так из неудачника с благими намерениями Уолтер Уайт постепенно превращается в Хайзенберга, мощную и опасную фигуру в криминальном мире.
Проследить за драматичной трансформацией героя позволит сериал «Во все тяжкие». Все сезоны актерская игра Брайана Крэнстона и Аарона Пола держала в напряжении миллионы зрителей, а само шоу к финалу заслужило звание одного из лучших сериалов своего времени.
Рейтинг
- ММРежиссёр
Мишель
Макларен
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- Режиссёр
Винс
Гиллиган
- Режиссёр
Колин
Бакси
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- АГАктриса
Анна
Ганн
- АПАктёр
Аарон
Пол
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- ББАктриса
Бетси
Брандт
- АМАктёр
АрДжей
Митти
- Актёр
Боб
Оденкёрк
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актёр
Джонатан
Бэнкс
- СМАктёр
Стивен
Майкл Кесада
- Сценарист
Винс
Гиллиган
- СКСценарист
Сэм
Кэтлин
- ТШСценарист
Томас
Шнауц
- ДХСценарист
Дженнифер
Хатчинсон
- МБПродюсер
Мелисса
Бернштейн
- Продюсер
Винс
Гиллиган
- Продюсер
Марк
Джонсон
- СЛПродюсер
Стюарт
Лайонс
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- БВХудожник
Билли
В. Рэй
- МСХудожник
Марк
С. Фриборн
- РУХудожник
Робб
Уилсон Кинг
- КДМонтажёр
Келли
Диксон
- СММонтажёр
Скип
Макдональд
- ЛУМонтажёр
Линн
Уиллингэм
- КММонтажёр
Крис
Маккалеб
- МСОператор
Майкл
Словис
- РВОператор
Рейнальдо
Вильялобос
- ААОператор
Артур
Альберт
- ДПКомпозитор
Дэйв
Портер