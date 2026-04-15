Влюбиться в брата мужа!. Сезон 1
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Влюбиться в брата мужа!
1-й сезон

Влюбиться в брата мужа! (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

7.12025, His Brother, My Lover 60 серий
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Беременная Лейла оплакивает мужа на его похоронах, но полиция внезапно начинает её допрашивать. Ситуацию прерывает Орландо, назвавшийся младшим братом покойного. Он увозит Лейлу и рассказывает ей правду: её муж был крестным отцом мафии, а Орландо теперь унаследовал всё. Ради будущего ребёнка она решает остаться с Орландо.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.7 IMDb