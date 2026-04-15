Беременная Лейла оплакивает мужа на его похоронах, но полиция внезапно начинает её допрашивать. Ситуацию прерывает Орландо, назвавшийся младшим братом покойного. Он увозит Лейлу и рассказывает ей правду: её муж был крестным отцом мафии, а Орландо теперь унаследовал всё. Ради будущего ребёнка она решает остаться с Орландо.

