Влюбиться в брата мужа!. Сезон 1. Серия 42
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Сериалы
Влюбиться в брата мужа!
1-й сезон
42-я серия
7.12025, His Brother, My Lover
Драма, Мелодрама18+

Влюбиться в брата мужа! (сериал, 2025) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Беременная Лейла оплакивает мужа на его похоронах, но полиция внезапно начинает её допрашивать. Ситуацию прерывает Орландо, назвавшийся младшим братом покойного. Он увозит Лейлу и рассказывает ей правду: её муж был крестным отцом мафии, а Орландо теперь унаследовал всё. Ради будущего ребёнка она решает остаться с Орландо.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

7.7 IMDb