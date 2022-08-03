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Уничтожьте всех дикарей
1-й сезон

Уничтожьте всех дикарей (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.02021, Exterminate All the Brutes 4 серии
Документальный, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В проекте речь пойдет о колониализме и его влиянии на современное общество. Здесь архивные кадры соседствуют с анимацией, а одна из важных целей − переосмыслить значение слова «геноцид».

Страна
США
Жанр
Исторический, Документальный

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb