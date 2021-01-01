8.02021, Exterminate All the Brutes
Документальный, Исторический18+
Эта серия пока недоступна
Уничтожьте всех дикарей (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
В проекте речь пойдет о колониализме и его влиянии на современное общество. Здесь архивные кадры соседствуют с анимацией, а одна из важных целей − переосмыслить значение слова «геноцид».
Сериал Уничтожьте всех дикарей 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Документальный
КачествоFull HD
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- РПРежиссёр
Рауль
Пек
- РПАктёр
Рауль
Пек
- Актёр
Джош
Хартнетт
- ФДАктёр
Фрайзер
Джеймс
- АМАктриса
Аиса
Маига
- ЭДАктёр
Этторе
Д’Алессандро
- СЛАктёр
Свен
Линдквист
- ШКАктёр
Штефан
Конарске
- Актёр
Ричард
Брэйк
- РПСценарист
Рауль
Пек
- РППродюсер
Рауль
Пек
- НАПродюсер
Нэнси
Абрахам
- ДДПродюсер
Дэниэл
Делюм
- КБОператор
Коля
Брандт
- СФОператор
Стефан
Фонтен
- ААКомпозитор
Алексей
Айги