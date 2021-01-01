Уничтожьте всех дикарей. Серия 2
Wink
Сериалы
Уничтожьте всех дикарей
1-й сезон
2-я серия
8.02021, Exterminate All the Brutes
Документальный, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

Уничтожьте всех дикарей (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

В проекте речь пойдет о колониализме и его влиянии на современное общество. Здесь архивные кадры соседствуют с анимацией, а одна из важных целей − переосмыслить значение слова «геноцид».

Сериал Уничтожьте всех дикарей 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Исторический, Документальный
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb