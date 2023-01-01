Уничтожьте всех дикарей (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

В проекте речь пойдет о колониализме и его влиянии на современное общество. Здесь архивные кадры соседствуют с анимацией, а одна из важных целей − переосмыслить значение слова «геноцид». Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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