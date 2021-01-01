Уничтожьте всех дикарей. Серия 1
Wink
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Уничтожьте всех дикарей
1-й сезон
1-я серия
8.02021, Exterminate All the Brutes
Документальные, Мини-сериалы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Уничтожьте всех дикарей (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В проекте речь пойдет о колониализме и его влиянии на современное общество. Здесь архивные кадры соседствуют с анимацией, а одна из важных целей − переосмыслить значение слова «геноцид».

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb