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Ученый, гуляющий по ночам
1-й сезон

Ученый, гуляющий по ночам (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

9.22015, The scholar who walks the night 20 серий
Фэнтези, Боевики16+

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1-й сезон

Сюжет

Один очень умный учeный погрузился в пучину своих исследований. Некоторые люди говорят, что этот старик просто болен проказой, но он не позволял никому к себе прикасаться и приближаться к собственному дому. Есть только один человек, кому доверяет этот старик - умная и предприимчивая Ян-сон оказывается в белом списке. Она когда-то потеряла своих родителей и трeх старших братьев после катастрофических для еe семьи политических событий. Ян-сон теперь осведомлена о коррумпированности власти, о политических страстях и прочем.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb