Ученый, гуляющий по ночам (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Ученый, гуляющий по ночам. Серия 6
Wink
Сериалы
Ученый, гуляющий по ночам
1-й сезон
6-я серия
9.22015, The scholar who walks the night
Фэнтези, Мелодрама16+

О сериале

Один очень умный учeный погрузился в пучину своих исследований. Некоторые люди говорят, что этот старик просто болен проказой, но он не позволял никому к себе прикасаться и приближаться к собственному дому. Есть только один человек, кому доверяет этот старик - умная и предприимчивая Ян-сон оказывается в белом списке. Она когда-то потеряла своих родителей и трeх старших братьев после катастрофических для еe семьи политических событий. Ян-сон теперь осведомлена о коррумпированности власти, о политических страстях и прочем.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb