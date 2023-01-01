Ученый, гуляющий по ночам (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Чо Ян-сон — дочь высокопоставленного чиновника, чью семью казнили, обвинив в измене. С раннего детства она носит мужскую одежду, зарабатывая на жизнь продажей и написанием книг. Так она встречает загадочного ученого Ким Сон-Еля, который поручает ей найти очень редкую книгу.



Все сезоны сериала Ученый, гуляющий по ночам смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.