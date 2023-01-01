Ученый, гуляющий по ночам
Wink
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Ученый, гуляющий по ночам
9.22015, The scholar who walks the night 1 сезон
Фэнтези, Боевики16+

Ученый, гуляющий по ночам (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чо Ян-сон — дочь высокопоставленного чиновника, чью семью казнили, обвинив в измене. С раннего детства она носит мужскую одежду, зарабатывая на жизнь продажей и написанием книг. Так она встречает загадочного ученого Ким Сон-Еля, который поручает ей найти очень редкую книгу.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb