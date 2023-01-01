9.22015, The scholar who walks the night 1 сезон
Фэнтези, Боевики16+
Ученый, гуляющий по ночам (сериал, 2015) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+63 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+64 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+63 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+63 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+66 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+64 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+64 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+63 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+64 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+63 мин
Ученый, �гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+64 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+64 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+63 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+62 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+60 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+60 мин
Ученый, гуляющий по ночам
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Чо Ян-сон — дочь высокопоставленного чиновника, чью семью казнили, обвинив в измене. С раннего детства она носит мужскую одежду, зарабатывая на жизнь продажей и написанием книг. Так она встречает загадочного ученого Ким Сон-Еля, который поручает ей найти очень редкую книгу.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыБоевики, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb