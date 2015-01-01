9.22015, The scholar who walks the night
Фэнтези, Мелодрама16+
Ученый, гуляющий по ночам (сериал, 2015) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
О сериале
Один очень умный учeный погрузился в пучину своих исследований. Некоторые люди говорят, что этот старик просто болен проказой, но он не позволял никому к себе прикасаться и приближаться к собственному дому. Есть только один человек, кому доверяет этот старик - умная и предприимчивая Ян-сон оказывается в белом списке. Она когда-то потеряла своих родителей и трeх старших братьев после катастрофических для еe семьи политических событий. Ян-сон теперь осведомлена о коррумпированности власти, о политических страстях и прочем.
