Убийство. Сезон 2
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Убийство
2-й сезон

Убийство 2 сезон (Сериал 2007 год) смотреть

8.72007, Forbrydelsen 10 серий
Триллеры, Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Бывшему начальнику Сары Лунд вновь понадобилась ее помощь — убита адвокат, и в деле замешаны радикальные исламисты. Вернется ли она к своим прошлым обязанностям, расскажет «Убийство». 2 сезон доступен на видеосервисе Wink.

Спустя два года после событий первого сезона Сара Лунд перестала быть детективом: ее понизили в должности и перевели на остров Фальстер, где она работает в службе паспортного контроля. Тем временем в Копенгагене с особой жестокостью убивают адвоката Анну Драгсхольм, нанеся ей 21 удар ножом. По предварительной версии, в расправе участвовали исламисты, желающие отомстить за убийство мусульман в Афганистане. Главный инспектор Леннарт Брикс убеждает Сару помочь ему в этом деле в качестве советницы. Она с головой погружается в расследование, а действия полиции приводят к конфликту Министерства обороны и Министерства юстиции.

Сможет ли Сара Лунд вновь докопаться до правды, вы узнаете, если будете смотреть «Убийство», 2 сезон которого доступен онлайн на Wink.

Сериал Убийство 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb