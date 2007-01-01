Убийство. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Убийство
2-й сезон
10-я серия
8.72007, Forbrydelsen
Триллеры, Драмы18+
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Убийство 2 сезон 10 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Бывшему начальнику Сары Лунд вновь понадобилась ее помощь — убита адвокат, и в деле замешаны радикальные исламисты. Вернется ли она к своим прошлым обязанностям, расскажет «Убийство». 2 сезон доступен на видеосервисе Wink.

Спустя два года после событий первого сезона Сара Лунд перестала быть детективом: ее понизили в должности и перевели на остров Фальстер, где она работает в службе паспортного контроля. Тем временем в Копенгагене с особой жестокостью убивают адвоката Анну Драгсхольм, нанеся ей 21 удар ножом. По предварительной версии, в расправе участвовали исламисты, желающие отомстить за убийство мусульман в Афганистане. Главный инспектор Леннарт Брикс убеждает Сару помочь ему в этом деле в качестве советницы. Она с головой погружается в расследование, а действия полиции приводят к конфликту Министерства обороны и Министерства юстиции.

Сможет ли Сара Лунд вновь докопаться до правды, вы узнаете, если будете смотреть «Убийство», 2 сезон которого доступен онлайн на Wink.

Сериал Убийство 2 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия, Дания, Норвегия, Швеция
Жанр
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb