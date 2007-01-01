Убийство 2 сезон 10 серия смотреть онлайн
- 18+60 мин
Убийство
Сезон 2 Серия 1
- 18+60 мин
Убийство
Сезон 2 Серия 2
- 18+60 мин
Убийство
Сезон 2 Серия 3
- 18+60 мин
Убийство
Сезон 2 Серия 4
- 18+60 мин
Убийство
Сезон 2 Серия 5
- 18+62 мин
Убийство
Сезон 2 Серия 6
- 18+62 мин
Убийство
Сезон 2 Серия 7
- 18+62 мин
Убийство
Сезон 2 Серия 8
- 18+62 мин
Убийство
Сезон 2 Серия 9
- 18+63 мин
Убийство
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Бывшему начальнику Сары Лунд вновь понадобилась ее помощь — убита адвокат, и в деле замешаны радикальные исламисты. Вернется ли она к своим прошлым обязанностям, расскажет «Убийство». 2 сезон доступен на видеосервисе Wink.
Спустя два года после событий первого сезона Сара Лунд перестала быть детективом: ее понизили в должности и перевели на остров Фальстер, где она работает в службе паспортного контроля. Тем временем в Копенгагене с особой жестокостью убивают адвоката Анну Драгсхольм, нанеся ей 21 удар ножом. По предварительной версии, в расправе участвовали исламисты, желающие отомстить за убийство мусульман в Афганистане. Главный инспектор Леннарт Брикс убеждает Сару помочь ему в этом деле в качестве советницы. Она с головой погружается в расследование, а действия полиции приводят к конфликту Министерства обороны и Министерства юстиции.
Сможет ли Сара Лунд вновь докопаться до правды, вы узнаете, если будете смотреть «Убийство», 2 сезон которого доступен онлайн на Wink.
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