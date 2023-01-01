Убийство (Сериал 2007 год) смотреть онлайн
- 18+55 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 1
- 18+56 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 2
- 18+59 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 3
- 18+58 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 5
- 18+59 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 6
- 18+58 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 8
- 18+57 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 9
- 18+58 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 10
- 18+57 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 11
- 18+57 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 12
- 18+56 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 13
- 18+59 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 14
- 18+58 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 15
- 18+59 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 16
- 18+58 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 17
- 18+58 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 18
- 18+59 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 19
- 18+59 мин
Убийство
Сезон 1 Серия 20
Сюжет
Детектив Сара Лунд расследует жестокие преступления, последствия которых затрагивают не только самих пострадавших, но и политический ландшафт Дании. Мрачный датский детектив «Убийство» — сериал, ставший культовым и получивший ремейки в США и России.
Сара Лунд — инспектор полиции Копенгагена, известная своим тщательным подходом к расследованиям. Она бесстрашна и целеустремленна, но это дорого ей обходится: самым близким ее другом стала работа. Начиная с загадочного убийства девушки и заканчивая похищением дочери нефтяного магната, Лунд борется за раскрытие самых сложных дел и готова пожертвовать всем ради правды. Но каждое преступление — это не только полицейские будни, но и семейная трагедия, последствия которой так или иначе влияют на общество.
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