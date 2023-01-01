Убийство (Сериал 2007 год) смотреть онлайн

Сюжет

Детектив Сара Лунд расследует жестокие преступления, последствия которых затрагивают не только самих пострадавших, но и политический ландшафт Дании. Мрачный датский детектив «Убийство» — сериал, ставший культовым и получивший ремейки в США и России.



Сара Лунд — инспектор полиции Копенгагена, известная своим тщательным подходом к расследованиям. Она бесстрашна и целеустремленна, но это дорого ей обходится: самым близким ее другом стала работа. Начиная с загадочного убийства девушки и заканчивая похищением дочери нефтяного магната, Лунд борется за раскрытие самых сложных дел и готова пожертвовать всем ради правды. Но каждое преступление — это не только полицейские будни, но и семейная трагедия, последствия которой так или иначе влияют на общество.



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