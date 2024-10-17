Убийство. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Убийство
1-й сезон
4-я серия
8.62007, Forbrydelsen
Триллер, Драма18+

Убийство 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Таинственная смерть молодой женщины трагическим образом влияет на жизни сразу многих людей. Окунитесь в мрачную атмосферу Копенгагена и узнайте, чем как начинался культовый сериал «Убийство», 1 сезон которого доступен на Wink.

Первый сезон мрачной детективной драмы начинается с жуткой находки — цепь улик приводит полицию к телу Нанны, дочери директора транспортной компании. Перед смертью она оказалась заперта в багажнике утонувшего автомобиля, связанного с Трульсом Хартманном — политиком, который собирается выдвигаться на пост мэра Копенгагена. За расследование берется инспектор Сара Лунд, которой приходится отложить планы по переезду в Швецию. Тем временем семья погибшей пытается свыкнуться с утратой, а Хартманн становиться главным подозреваемым в деле. Однако разгадка оказывается совсем не так очевидна, как кажется на первый взгляд.

Политические интриги, множество улик и подозреваемых, а также запутанные мотивы преступников ждут вас в детективе «Убийство» — 1 сезон смотреть онлайн вы сможете на Wink.

Страна
Дания, Норвегия, Германия, Швеция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb