Убийство 1 сезон 17 серия смотреть онлайн

Таинственная смерть молодой женщины трагическим образом влияет на жизни сразу многих людей. Окунитесь в мрачную атмосферу Копенгагена и узнайте, чем как начинался культовый сериал «Убийство», 1 сезон.



Первый сезон мрачной детективной драмы начинается с жуткой находки — цепь улик приводит полицию к телу Нанны, дочери директора транспортной компании. Перед смертью она оказалась заперта в багажнике утонувшего автомобиля, связанного с Трульсом Хартманном — политиком, который собирается выдвигаться на пост мэра Копенгагена. За расследование берется инспектор Сара Лунд, которой приходится отложить планы по переезду в Швецию. Тем временем семья погибшей пытается свыкнуться с утратой, а Хартманн становиться главным подозреваемым в деле. Однако разгадка оказывается совсем не так очевидна, как кажется на первый взгляд.



Политические интриги, множество улик и подозреваемых, а также запутанные мотивы преступников ждут вас в детективе «Убийство» — 1 сезон.


