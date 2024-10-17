Убийство 2 сезон 9 серия смотреть онлайн

Бывшему начальнику Сары Лунд вновь понадобилась ее помощь — убита адвокат, и в деле замешаны радикальные исламисты. Вернется ли она к своим прошлым обязанностям, расскажет «Убийство». 2 сезон доступен на видеосервисе Wink.



Спустя два года после событий первого сезона Сара Лунд перестала быть детективом: ее понизили в должности и перевели на остров Фальстер, где она работает в службе паспортного контроля. Тем временем в Копенгагене с особой жестокостью убивают адвоката Анну Драгсхольм, нанеся ей 21 удар ножом. По предварительной версии, в расправе участвовали исламисты, желающие отомстить за убийство мусульман в Афганистане. Главный инспектор Леннарт Брикс убеждает Сару помочь ему в этом деле в качестве советницы. Она с головой погружается в расследование, а действия полиции приводят к конфликту Министерства обороны и Министерства юстиции.



Сможет ли Сара Лунд вновь докопаться до правды, вы узнаете, если будете смотреть «Убийство», 2 сезон которого доступен онлайн на Wink.

