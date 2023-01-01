Трамвай в Париж (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Десять дней, наполненных невероятными курьёзным событиями необратимо изменили привычный жизненный уклад профессионального художника Валерии Петровны Сташинской. Увольнение с работы и необходимость выплачивать кредит не ввергают ее в пучину отчаяния – Лера готова на любую работу, ведь у нее есть только две недели на то, чтобы разрешить свои финансовые проблемы и уехать в Париж для создания авторского фотопроекта о влюбленных. В личной жизни самой Леры – полная неопределенность: ее близкий друг, актер Костя, склонен в большей степени к азартным играм, чем к созданию семейного очага.



Лера награждена за свои старания и стремление к мечте – после участия в выставке она продает свой фототриптих проявившим интерес к ее творчеству итальянцам. Лера получает возможность расплатиться с долгами и уехать в Париж, но… Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба Валерии Петровны, если бы не знакомство с таинственным соседом, проникшим в ее жизнь через пролом в случайно разрушенной им стене.



Зачем искать счастье на чужбине, если оно находится здесь, совсем рядом?...



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