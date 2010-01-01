Трамвай в Париж. Сезон 1. Серия 2
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Трамвай в Париж (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.92010, Трамвай в Париж. Сезон 1. Серия 2
Комедия, Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Десять дней, наполненных невероятными курьёзным событиями необратимо изменили привычный жизненный уклад профессионального художника Валерии Петровны Сташинской. Увольнение с работы и необходимость выплачивать кредит не ввергают ее в пучину отчаяния – Лера готова на любую работу, ведь у нее есть только две недели на то, чтобы разрешить свои финансовые проблемы и уехать в Париж для создания авторского фотопроекта о влюбленных. В личной жизни самой Леры – полная неопределенность: ее близкий друг, актер Костя, склонен в большей степени к азартным играм, чем к созданию семейного очага.

Лера награждена за свои старания и стремление к мечте – после участия в выставке она продает свой фототриптих проявившим интерес к ее творчеству итальянцам. Лера получает возможность расплатиться с долгами и уехать в Париж, но… Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба Валерии Петровны, если бы не знакомство с таинственным соседом, проникшим в ее жизнь через пролом в случайно разрушенной им стене.

Зачем искать счастье на чужбине, если оно находится здесь, совсем рядом?...

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Страна
Беларусь
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.0 IMDb