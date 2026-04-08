ՇՆԱԳԱՅԼԻ ՕՐԸ The Day of the Jackal (День Шакала). Сезон 1
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ՇՆԱԳԱՅԼԻ ՕՐԸ The Day of the Jackal (День Шакала)
1-й сезон

ՇՆԱԳԱՅԼԻ ՕՐԸ The Day of the Jackal (День Шакала) (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

9.02024, ՇՆԱԳԱՅԼԻ ՕՐԸ 10 серий
Боевик, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Մեծ Բրիտանիայի հետախուզության ծառայության աշխատակից Բիանկան հետպնդում է «Շնագայլ» մականունով վարձու մարդասպանի, ով կատարում է ամենաբարդ պատվերները եւ խուսափում իշխանություններից՝ փոխելով իր արտաքինը:

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «ՇՆԱԳԱՅԼԻ ՕՐԸ The Day of the Jackal (День Шакала)»