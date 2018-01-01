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ՇՆԱԳԱՅԼԻ ՕՐԸ The Day of the Jackal (День Шакала)
Актёры и съёмочная группа сериала «ՇՆԱԳԱՅԼԻ ՕՐԸ The Day of the Jackal (День Шакала)»

Актёры и съёмочная группа сериала «ՇՆԱԳԱՅԼԻ ՕՐԸ The Day of the Jackal (День Шакала)»

Режиссёры

Брайан Кирк

Брайан Кирк

Brian Kirk
Режиссёр
Пол Вильшурст

Пол Вильшурст

Paul Wilmshurst
Режиссёр
Энтони Филипсон

Энтони Филипсон

Anthony Philipson
Режиссёр

Актёры

Эдди Редмэйн

Эдди Редмэйн

Eddie Redmayne
АктёрThe Jackal
Лашана Линч

Лашана Линч

Lashana Lynch
АктрисаBianca Pullman
Элинор Мацуура

Элинор Мацуура

Eleanor Matsuura
АктрисаZina Jansone
Чукуди Ивуджи

Чукуди Ивуджи

Chukwudi Iwuji
АктёрOsita Halcrow
Урсула Корберо

Урсула Корберо

Úrsula Corbero
АктрисаNuria
Бен Холл

Бен Холл

Ben Hall
АктёрDamian Richardson
Лия Уильямс

Лия Уильямс

Lia Williams
АктрисаIsabel Kirby
Джон Ариас

Джон Ариас

Jon Arias
АктёрAlvaro
Халид Абдалла

Халид Абдалла

Khalid Abdalla
АктёрUlle Dag Charles
Суле Рими

Суле Рими

Sule Rimi
АктёрPaul Pullman
Флориса Камара

Флориса Камара

Florisa Kamara
АктрисаJasmine Pullman / Jasmine
Ник Блад

Ник Блад

Nick Blood
АктёрVince Pyne
Чарльз Дэнс

Чарльз Дэнс

Charles Dance
АктёрTimothy Winthorp
Кори Джонсон

Кори Джонсон

Corey Johnson
АктёрDoug Wojack
Кристи Мейер

Кристи Мейер

Christy Meyer
АктрисаLeonora Boggs

Сценаристы

Ронан Беннетт

Ронан Беннетт

Ronan Bennett
Сценарист
Фредерик Форсайт

Фредерик Форсайт

Frederick Forsyth
Сценарист

Продюсеры

Кристофер Холл

Кристофер Холл

Christopher Hall
Продюсер
Ронан Беннетт

Ронан Беннетт

Ronan Bennett
Продюсер
Марианн Баклэнд

Марианн Баклэнд

Marianne Buckland
Продюсер
Саманта Хойл

Саманта Хойл

Sam Hoyle
Продюсер

Художники

Роб Харрис

Роб Харрис

Rob Harris
Художник
Сэм Стоукс

Сэм Стоукс

Sam Stokes
Художник

Монтажёры

Люк Данкли

Люк Данкли

Luke Dunkley
Монтажёр
Бен Уайтхед

Бен Уайтхед

Ben Whitehead
Монтажёр
Элен Пирс Льюис

Элен Пирс Льюис

Elen Pierce Lewis
Монтажёр

Операторы

Кристофер Росс

Кристофер Росс

Christopher Ross
Оператор

Композиторы

Фолькер Бертельман

Фолькер Бертельман

Volker Bertelmann
Композитор