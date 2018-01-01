WinkСериалыՇՆԱԳԱՅԼԻ ՕՐԸ The Day of the Jackal (День Шакала)Актёры и съёмочная группа сериала «ՇՆԱԳԱՅԼԻ ՕՐԸ The Day of the Jackal (День Шакала)»
Актёры и съёмочная группа сериала «ՇՆԱԳԱՅԼԻ ՕՐԸ The Day of the Jackal (День Шакала)»
Режиссёры
Актёры
Эдди РедмэйнEddie Redmayne
АктёрThe Jackal
Лашана ЛинчLashana Lynch
АктрисаBianca Pullman
Элинор МацуураEleanor Matsuura
АктрисаZina Jansone
Чукуди ИвуджиChukwudi Iwuji
АктёрOsita Halcrow
Урсула КорбероÚrsula Corbero
АктрисаNuria
Бен ХоллBen Hall
АктёрDamian Richardson
Лия УильямсLia Williams
АктрисаIsabel Kirby
Джон АриасJon Arias
АктёрAlvaro
Халид АбдаллаKhalid Abdalla
АктёрUlle Dag Charles
Суле РимиSule Rimi
АктёрPaul Pullman
Флориса КамараFlorisa Kamara
АктрисаJasmine Pullman / Jasmine
Ник БладNick Blood
АктёрVince Pyne
Чарльз ДэнсCharles Dance
АктёрTimothy Winthorp
Кори ДжонсонCorey Johnson
АктёрDoug Wojack
Кристи МейерChristy Meyer
АктрисаLeonora Boggs