Биография

Элинор Мацуура — актриса британского театра и кино. Работает на телевидении, принимает участие в театральных проектах, поет, занимается танцами, озвучивает героев компьютерных игр. Элинор Мацуура родилась в Японии 16 июля 1983 года. Ее семья уехала в Англию, когда будущая кинодеятельница была еще ребенком. Актерский талант Элинор проявился во время учебы в школе. Сразу после обучения она стала изучать сценическое искусство в театральном институте Лондона. Актриса начала карьеру в театре, после чего была приглашена в кино. Дебютная роль Элинор Мацуура в кино — секретарь в английском сериале «Виртуозы» 2005 года. Затем актриса снялась в нескольких британских сериалах «Холби-Сити», «Массовка», «Жители Ист-Энда». В фильмографии Элинор Мацуура такие популярные кинокартины, как «Вторжение», «Чудо-женщина», «Лига справедливости». Актриса принимала участие в сериале «Демоны Да Винчи» и проекте «Шерлок». Всего в фильмографии артистки насчитывается более 50 работ. С 2010 года также озвучивает видеоигры.