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Технологии (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
8.02021, The Tech Effect 6 серий
Документальные0+
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Сюжет
Технологии — это портал в будущее, взгляд на идеи и изобретения, которые могут повлиять на жизнь в сле�дующем столетии. От киберспорта до робототехники, от домашней автоматизации до автономных автомобилей — сериал показывает потенциал передовых технологий для улучшения жизни, не забывая при этом о рисках.
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