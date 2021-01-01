WinkСериалыТехнологии1-й сезон1-я серия
7.82021, The Tech Effect
Документальный0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Технологии (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Технологии — это портал в будущее, взгляд на идеи и изобретения, которые могут повлиять на жизнь в следующем столетии. От киберспорта до робототехники, от домашней автоматизации до автономных автомобилей — сериал показывает потенциал передовых технологий для улучшения жизни, не забывая при этом о рисках.
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СтранаАвстралия
ЖанрДокументальный
Время23 мин / 00:23
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