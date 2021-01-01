Технологии. Сезон 1. Серия 5
Wink
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Технологии
1-й сезон
5-я серия
7.82021, The Tech Effect
Документальный0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Технологии (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Технологии — это портал в будущее, взгляд на идеи и изобретения, которые могут повлиять на жизнь в следующем столетии. От киберспорта до робототехники, от домашней автоматизации до автономных автомобилей — сериал показывает потенциал передовых технологий для улучшения жизни, не забывая при этом о рисках.

Сериал Технологии 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Австралия
Жанр
Документальный
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.6 КиноПоиск