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Тайны Смолвиля
5-й сезон

Тайны Смолвиля (сериал, 2005) сезон 5 смотреть онлайн

9.32005, Smallville 22 серии
Фантастика, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1989 год, метеоритный дождь в городе Смолвиль наносит невиданные разрушения, а в бездетной семье странным образом появляется маленький ребeнок — Кларк Кент. Прошло много лет. Его ошеломляющие способности заставляют его чаще задуматься о том, кто он собственно такой.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»