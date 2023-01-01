Тайны Смолвиля
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Тайны Смолвиля

Тайны Смолвиля (сериал, 2001) смотреть онлайн

9.22001, Smallville 10 сезонов
Фантастика, Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сын фермера, Кларк Кент не заботится о своем имидже и гардеробе. У обаятельного деревенского школьника есть только две проблемы: безответная любовь первой красавицы школы и спасение человечества от фантастически опасных последствий метеоритного дождя. Инопланетные вторжения, самые могущественные жители Вселенной и земная любовь в жизни простых американцев и одного сверхчеловека. С чего началась история супергероя? Почему Лекс Лютор стал врагом Супермена? И как представители неземных цивилизаций переживают переходный возраст?

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»

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