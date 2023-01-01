Тайны Смолвиля (сериал, 2001) смотреть онлайн
9.22001, Smallville 10 сезонов
Фантастика, Драмы12+
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Сюжет
Сын фермера, Кларк Кент не заботится о своем имидже и гардеробе. У обаятельного деревенского школьника есть только две проблемы: безответная любовь первой красавицы школы и спасение человечества от фантастически опасных последствий метеоритного дождя. Инопланетные вторжения, самые могущественные жители Вселенной и земная любовь в жизни простых американцев и одного сверхчеловека. С чего началась история супергероя? Почему Лекс Лютор стал врагом Супермена? И как представители неземных цивилизаций переживают переходный возраст?
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Приключения, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези, Зарубежные
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДМРежиссёр
Джеймс
Маршалл
- ГБРежиссёр
Грег
Биман
- МРРежиссёр
Майк
Рол
- ЖШРежиссёр
Жанно
Шварц
- ТУАкт�ёр
Том
Уэллинг
- МРАктёр
Майкл
Розенбаум
- ККАктриса
Кристин
Крук
- СДАктёр
Сэм
Джонс III
- ЭМАктриса
Эллисон
Мэк
- ДГАктёр
Джон
Гловер
- Актриса
Аннетт
О’Тул
- ДШАктёр
Джон
Шнайдер
- ЭДАктриса
Эрика
Дюранс
- ДХАктёр
Джастин
Хартли
- СССценарист
Стивен
С. ДеНайт
- ХХСценарист
Холли
Харольд
- ДДПродюсер
Джо
Давола
- Продюсер
Брайан
Роббинс
- МТПродюсер
Майкл
Толлин
- ДФХудожник
Джеймс
Филпотт
- ККХудожница
Кэролайн
Крэнстоун
- ДВХудожник
Дэвид
Вилсон
- ЭАМонтажёр
Энди
Армаганян
- ГВОператор
Глен
Винтер
- БДОператор
Бэрри
Донлеви
- АСОператор
Аттила
Салаи
- ДМОператор
Дэвид
Мокснесс
- МСКомпозитор
Марк
Сноу