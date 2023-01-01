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Тайны Смолвиля
Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»

Режиссёры

Джеймс Маршалл

Джеймс Маршалл

James Marshall
Режиссёр
Грег Биман

Грег Биман

Greg Beeman
Режиссёр
Майк Рол

Майк Рол

Mike Rohl
Режиссёр
Жанно Шварц

Жанно Шварц

Jeannot Szwarc
Режиссёр

Актёры

Том Уэллинг

Том Уэллинг

Tom Welling
АктёрClark Kent
Майкл Розенбаум

Майкл Розенбаум

Michael Rosenbaum
АктёрLex Luthor
Кристин Крук

Кристин Крук

Kristin Kreuk
Актриса
Сэм Джонс III

Сэм Джонс III

Sam Jones III
Актёр
Эллисон Мэк

Эллисон Мэк

Allison Mack
АктрисаChloe Sullivan
Джон Гловер

Джон Гловер

John Glover
АктёрLionel Luthor
Аннетт О’Тул

Аннетт О’Тул

Annette O'Toole
Актриса
Джон Шнайдер

Джон Шнайдер

John Schneider
АктёрJonathan Kent
Эрика Дюранс

Эрика Дюранс

Erica Durance
АктрисаLois Lane
Джастин Хартли

Джастин Хартли

Justin Hartley
АктёрOliver Queen

Сценаристы

Стивен С. ДеНайт

Стивен С. ДеНайт

Steven S. DeKnight
Сценарист
Холли Харольд

Холли Харольд

Holly Harold
Сценарист

Продюсеры

Джо Давола

Джо Давола

Joe Davola
Продюсер
Брайан Роббинс

Брайан Роббинс

Brian Robbins
Продюсер
Майкл Толлин

Майкл Толлин

Michael Tollin
Продюсер

Художники

Джеймс Филпотт

Джеймс Филпотт

James Philpott
Художник
Кэролайн Крэнстоун

Кэролайн Крэнстоун

Caroline Cranstoun
Художница
Дэвид Вилсон

Дэвид Вилсон

David Willson
Художник

Монтажёры

Энди Армаганян

Энди Армаганян

Andi Armaganian
Монтажёр

Операторы

Глен Винтер

Глен Винтер

Glen Winter
Оператор
Бэрри Донлеви

Бэрри Донлеви

Barry Donlevy
Оператор
Аттила Салаи

Аттила Салаи

Attila Szalay
Оператор
Дэвид Мокснесс

Дэвид Мокснесс

David Moxness
Оператор

Композиторы

Марк Сноу

Марк Сноу

Mark Snow
Композитор