WinkСериалыТайны СмолвиляАктёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»
Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»
Режиссёры
Актёры
АктёрClark Kent
Том УэллингTom Welling
АктёрLex Luthor
Майкл РозенбаумMichael Rosenbaum
Актриса
Кристин КрукKristin Kreuk
Актёр
Сэм Джонс IIISam Jones III
АктрисаChloe Sullivan
Эллисон МэкAllison Mack
АктёрLionel Luthor
Джон ГловерJohn Glover
Актриса
Аннетт О’ТулAnnette O'Toole
АктёрJonathan Kent
Джон ШнайдерJohn Schneider
АктрисаLois Lane
Эрика ДюрансErica Durance
АктёрOliver Queen