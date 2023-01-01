Биография

Аннетт О Тул — актриса, автор и исполнитель песен, танцовщица, играет на мандолине, принимает участие в благотворительности. Была номинантом премий «Эмми», «Оскар», «Золотой Глобус». Вместе с супругом получила премию «Оскар» за песенную композицию «Поцелуй в конце радуги», которую они написали к картине «Могучий ветер». Будущая актриса родилась в 1952 г. в Хьюстоне, штат Техас. Мать начала обучать дочку танцевальному мастерству, когда ей исполнилось 3 года. Актерское искусство девочка начала постигать в возрасте 13 лет после переезда семьи в Лос-Анджелес. На экранах состоялось в 1967 г. Юная артистка приняла участие в «Шоу Дэнни Кея». Первые роли Аннетт О Тул исполнила в эпизодах телесериалов «Семья Фишер», «Три Моих Сына», «Вирджинец», «Дэн Аугуст», «Дымок из ствола», «Семья Партридж». К наиболее успешным работам актрисы можно отнести картины «Люди-кошки», «Сорок восемь часов», «Супермен – 3», «Случайная любовь», «Оно». Зрители запомнили персонажей Аннетт О Тул в сериалах «За гранью возможного», «Детектив Нэш Бриджес», «Закон и порядок», «Тайны Смолвиля», «Обмани меня», «Частная практика», «Анатомия страсти», «Каратель». На ее счету более 90 разноплановых ролей в телесериалах и полнометражных картинах.