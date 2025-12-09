Тайна острова Скриббли-Гам (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Тайна острова Скриббли-Гам
Сезон 1 Серия 1
- 18+38 мин
Тайна острова Скриббли-Гам
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Тайна острова Скриббли-Гам
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Тайна острова Скриббли-Гам
Сезон 1 Серия 4
- 18+42 мин
Тайна острова Скриббли-Гам
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Тайна острова Скриббли-Гам
Сезон 1 Серия 6
О сериале
Журналистка неожиданно получает в наследство дом от родственницы бывшего парня. Теперь ей придется не только столкнуться с ненавистью членов его семьи, но и раскрыть их секрет. Детективная драма «Тайна острова Скриббли-Гам» — сериал 2025 года по мотивам романа «Последний шанс» Лианы Мориарти («Большая маленькая ложь»).
Однажды журналистке Софи Ханиуэлл приходит печальное известие: Конни Доути, двоюродная бабушка ее бывшего парня Томаса, умерла. Она жила на острове Скриббли-Гам, куда Софи приезжала всего три раза. Однако Конни прониклась к девушке симпатией и завещала ей свой просторный дом. Надеясь начать жизнь с чистого листа, Софи отправляется на остров, однако семья Доути не спешит принимать неожиданную наследницу. Скриббли-Гам стал точкой притяжения для фанатов тру-крайма, ведь именно здесь жила без вести пропавшая пара, дочь которой взяла на воспитание как раз семья Доути.
Но что на самом деле случилось с родителями девочки? Cмотрите сериал «Тайна острова Скриббли-Гам» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Джон
Полсон
- Актриса
Тереза
Палмер
- Актриса
Миранда
Ричардсон
- Актриса
Даниэль
Макдональд
- КСАктриса
Клод
Скотт-Митчелл
- ХТАктриса
Хелен
Томсон
- УЛАктёр
Ули
Латукефу
- СПАктриса
Сьюзэн
Прайор
- ДЛАктёр
Джереми
Линдсэй Тейлор
- АПАктриса
Анджела
Панч МакГрегор
- ЧГАктёр
Чарли
Гарбер
- ЛФАктёр
Леон
Форд
- НШАктриса
Никки
Шилз
- ЭКАктриса
Элизабет
Каллен
- ЖБАктриса
Жозефин
Блэйзер
- ЛМСценарист
Лиана
Мориарти
- СУСценарист
Сара
Уолкер
- Продюсер
Николь
Кидман
- ДМПродюсер
Джоди
Маттерсон
- ЛМПродюсер
Лиана
Мориарти
- БППродюсер
Бруна
Папандреа
- ДППродюсер
Джон
Полсон
- ПСПродюсер
Пер
Саари
- КШХудожница
Кэти
Шэррок
- ДКМонтажёр
Дэни
Купер
- ДПМонтажёр
Дебора
Пирт