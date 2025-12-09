Тайна острова Скриббли-Гам (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Журналистка неожиданно получает в наследство дом от родственницы бывшего парня. Теперь ей придется не только столкнуться с ненавистью членов его семьи, но и раскрыть их секрет. Детективная драма «Тайна острова Скриббли-Гам» — сериал 2025 года по мотивам романа «Последний шанс» Лианы Мориарти («Большая маленькая ложь»).



Однажды журналистке Софи Ханиуэлл приходит печальное известие: Конни Доути, двоюродная бабушка ее бывшего парня Томаса, умерла. Она жила на острове Скриббли-Гам, куда Софи приезжала всего три раза. Однако Конни прониклась к девушке симпатией и завещала ей свой просторный дом. Надеясь начать жизнь с чистого листа, Софи отправляется на остров, однако семья Доути не спешит принимать неожиданную наследницу. Скриббли-Гам стал точкой притяжения для фанатов тру-крайма, ведь именно здесь жила без вести пропавшая пара, дочь которой взяла на воспитание как раз семья Доути.



