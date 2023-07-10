Суперспособности животных. Сезон 1
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Суперспособности животных
1-й сезон

Суперспособности животных (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

9.32014, Super Senses: The Secret Power of Animals 13 серий
Реалити - шоу18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Органы чувств человека невероятны, но мы способны видеть, слышать и обонять лишь малую толику из того, что в действительности нас окружает. От нас скрыт целый мир, который доступен нашим братьям меньшим на всей планете. Авторы сериала попытались выйти за пределы человеческого восприятия, чтобы исследовать необычный и удивительный мир чувств животных.

Страна
США, Чехия
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.5 IMDb