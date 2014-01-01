Суперспособности животных. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Суперспособности животных
1-й сезон
10-я серия

Суперспособности животных (сериал, 2014) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.32014, Super Senses: The Secret Power of Animals
Документальный16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Органы чувств человека невероятны, но мы способны видеть, слышать и обонять лишь малую толику из того, что в действительности нас окружает. От нас скрыт целый мир, который доступен нашим братьям меньшим на всей планете. Авторы сериала попытались выйти за пределы человеческого восприятия, чтобы исследовать необычный и удивительный мир чувств животных.

Сериал Суперспособности животных 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.1 IMDb