Суперспособности животных (сериал, 2014) смотреть онлайн
9.32014, Super Senses: The Secret Power of Animals 1 сезон
Документальные16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 16+26 мин
Суперспособности животных
Сезон 1 Серия 1
- 16+26 мин
Суперспособности животных
Сезон 1 Серия 2
- 16+26 мин
Суперспособности животных
Сезон 1 Серия 3
- 16+26 мин
Суперспособности животных
Сезон 1 Серия 4
- 16+27 мин
Суперспособности животных
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Суперспособности животных
Сезон 1 Серия 6
- 16+26 мин
Суперспособности животных
Сезон 1 Серия 7
- 16+26 мин
Суперспособности животных
Сезон 1 Серия 8
- 16+26 мин
Суперспособности животных
Сезон 1 Серия 9
- 16+26 мин
Суперспособнос�ти животных
Сезон 1 Серия 10
- 16+26 мин
Суперспособности животных
Сезон 1 Серия 11
- 16+26 мин
Суперспособности животных
Сезон 1 Серия 12
- 16+26 мин
Суперспособности животных
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Вы когда-нибудь задумывались, почему у некоторых животных такие безумные на вид органы чувств? Почему у змей раздвоенный язык? Почему у слонов такие огромные уши? Почему у некоторых летучих мышей уши и носы выглядят по-разному? Почему у мотыл�ьков усики похожи на перья? У каждой особенности есть свое предназначение, которое эволюционировало, чтобы обеспечить выживание животного. Как и мы, животные полагаются на свои органы чувств, чтобы общаться друг с другом, ориентироваться на местности, находить пищу и оставаться в безопасности. В данном сериале мы изучим эти
органы чувств и то, как они развивались.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.1 IMDb