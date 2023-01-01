Суперспособности животных
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Суперспособности животных

Суперспособности животных (сериал, 2014) смотреть онлайн

9.32014, Super Senses: The Secret Power of Animals 1 сезон
Документальные16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вы когда-нибудь задумывались, почему у некоторых животных такие безумные на вид органы чувств? Почему у змей раздвоенный язык? Почему у слонов такие огромные уши? Почему у некоторых летучих мышей уши и носы выглядят по-разному? Почему у мотыльков усики похожи на перья? У каждой особенности есть свое предназначение, которое эволюционировало, чтобы обеспечить выживание животного. Как и мы, животные полагаются на свои органы чувств, чтобы общаться друг с другом, ориентироваться на местности, находить пищу и оставаться в безопасности. В данном сериале мы изучим эти
органы чувств и то, как они развивались.

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Рейтинг

8.1 IMDb