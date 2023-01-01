Суперспособности животных (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Вы когда-нибудь задумывались, почему у некоторых животных такие безумные на вид органы чувств? Почему у змей раздвоенный язык? Почему у слонов такие огромные уши? Почему у некоторых летучих мышей уши и носы выглядят по-разному? Почему у мотыл�ьков усики похожи на перья? У каждой особенности есть свое предназначение, которое эволюционировало, чтобы обеспечить выживание животного. Как и мы, животные полагаются на свои органы чувств, чтобы общаться друг с другом, ориентироваться на местности, находить пищу и оставаться в безопасности. В данном сериале мы изучим эти

органы чувств и то, как они развивались.



Все сезоны сериала Суперспособности животных смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.