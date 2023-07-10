Суперспособности животных. Сезон 1. Серия 7
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Суперспособности животных
1-й сезон
7-я серия

Суперспособности животных (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.32014, Super Senses: The Secret Power of Animals
Реалити - шоу18+

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О сериале

Органы чувств человека невероятны, но мы способны видеть, слышать и обонять лишь малую толику из того, что в действительности нас окружает. От нас скрыт целый мир, который доступен нашим братьям меньшим на всей планете. Авторы сериала попытались выйти за пределы человеческого восприятия, чтобы исследовать необычный и удивительный мир чувств животных.

Страна
США, Чехия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.5 IMDb