Суперспособности животных (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Органы чувств человека невероятны, но мы способны видеть, слышать и обонять лишь малую толику из того, что в действительности нас окружает. От нас скрыт целый мир, который доступен нашим братьям меньшим на всей планете. Авторы сериала попытались выйти за пределы человеческого восприятия, чтобы исследовать необычный и удивительный мир чувств животных.



