1-й сезон

Суперкрошки (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

7.92016, The Powerpuff Girls 39 серий
Мультсериалы6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Три маленькие, но очень сильные подружки защищают американский Таунсвилль от монстров и злодеев. Цветик, Пестик и Пузырeк появились на свет в ходе научного эксперимента, когда профессор Утоний пытался создать идеальную девочку на основе трех ингредиентов. Результат превзошел все ожидания!

Страна
США
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Суперкрошки»