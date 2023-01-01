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Детям
Суперкрошки
Актёры и съёмочная группа сериала «Суперкрошки»

Актёры и съёмочная группа сериала «Суперкрошки»

Режиссёры

Ник Дженнингс

Ник Дженнингс

Nick Jennings
Режиссёр
Марк Кауслер

Марк Кауслер

Mark Kausler
Режиссёр
Линн Нэйлор

Линн Нэйлор

Lynne Naylor
Режиссёр

Актёры

Аманда Лейтон

Аманда Лейтон

Amanda Leighton
АктрисаBlossom
Натали Паламидес

Натали Паламидес

Natalie Palamides
АктрисаButtercup
Кристен Ли

Кристен Ли

Kristen Li
АктрисаBubbles
Том Кэйн

Том Кэйн

Tom Kane
АктёрProfessor Utonium
Том Кенни

Том Кенни

Tom Kenny
Актёрдополнительные голоса
Роджер Л. Джексон

Роджер Л. Джексон

Roger Jackson
АктёрMojo Jojo
Роджер Крэйг Смит

Роджер Крэйг Смит

Roger Craig Smith
Актёрдополнительные голоса
Дженнифер Хейл

Дженнифер Хейл

Jennifer Hale
Актрисадополнительные голоса
Хейли Манчини

Хейли Манчини

Haley Mancini
АктрисаPrincess Morbucks
Эрик Бауза

Эрик Бауза

Eric Bauza
Актёрдополнительные голоса

Сценаристы

Крэйг МакКрекен

Крэйг МакКрекен

Craig McCracken
Сценарист
Кайл Несуолд

Кайл Несуолд

Kyle Neswald
Сценарист

Продюсеры

Ник Дженнингс

Ник Дженнингс

Nick Jennings
Продюсер
Боб Бойл

Боб Бойл

Bob Boyle
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Кузьмина

Ольга Кузьмина

Актриса дубляжа
Алёна Созинова

Алёна Созинова

Актриса дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Александр Воронов

Александр Воронов

Актёр дубляжа

Художники

Паула Спенс

Паула Спенс

Paula Spence
Художница

Монтажёры

Бобби Джибис

Бобби Джибис

Bobby Gibis
Монтажёр
Пол Дуглас

Пол Дуглас

Paul Douglas
Монтажёр

Композиторы

Майкл А. Рейган

Майкл А. Рейган

Michael A. Reagan
Композитор