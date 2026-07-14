Сто видов Авадзимы. Сезон 1
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Сто видов Авадзимы
1-й сезон

Сто видов Авадзимы (мультсериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

2026, Awajima Hyakkei 12 серий
Аниме, Мультсериалы18+
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О сериале

Девушки, мечтающие выступать на сцене, собираются со всей страны в музыкальной школе «Авадзима». Новенькая ученица Вакана мечтает стать солисткой мюзиклов. Комендант общежития Кинуэ бросила бы учёбу, но она хочет помочь лучшей подруге осуществить мечту. Стипендиатка Эми обладает характером и всегда в центре внимания. Кацурако — преподаватель в «Авадзиме», хотя родом из актёрской семьи. Постепенно их судьбы переплетаются.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Драма, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb