WinkСериалыСто видов Авадзимы1-й сезон11-я серия
2026, Awajima Hyakkei
Аниме, Мультсериалы18+
Сто видов Авадзимы (мультсериал, 2026) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Сто видов Авадзимы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Сто видов Авадзимы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
Сто видов Авадзимы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Сто видов Авадзимы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Сто видов Авадзимы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+25 мин
Сто видов Авадзимы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Сто видов Авадзимы
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Сто видов Авадзимы
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Сто видов Авадзимы
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Сто видов Авадзимы
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Сто видов Авадзимы
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Сто видов Авадзимы
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Девушки, мечтающие выступать на сцене, собираются со всей страны в музыкальной школе «Авадзима». Новенькая ученица Вакана мечтает стать солисткой мюзиклов. Комендант общежития Кинуэ бросила бы учёбу, но она хочет помочь лучшей подруге осуществить мечту. Стипендиатка Эми обладает характером и всегда в центре внимания. Кацурако — преподаватель в «Авадзиме», хотя родом из актёрской семьи. Постепенно их судьбы переплетаются.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Драма, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb