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Сто видов Авадзимы
Актёры и съёмочная группа сериала «Сто видов Авадзимы»

Актёры и съёмочная группа сериала «Сто видов Авадзимы»

Актёры

Ё Таити

Ё Таити

Yo Taichi
АктрисаKinue Takehara
Нацуми Фудзивара

Нацуми Фудзивара

Natsumi Fujiwara
АктрисаEmi Okabe
Аи Каяно

Аи Каяно

Ai Kayano
АктрисаRyoko Ueda
Риса Симидзу

Риса Симидзу

Risa Shimizu
АктрисаEri Fujisawa
Кана Итиносэ

Кана Итиносэ

Kana Ichinose
АктрисаSara Takanashi
Асуна Томари

Асуна Томари

Asuna Tomari
АктрисаShizuka Utagawa
Рисаэ Мацуда

Рисаэ Мацуда

Risae Matsuda
АктрисаMomoko Murakami
Мария Наганава

Мария Наганава

Maria Naganawa
АктрисаAsami Ookubo
Хитоми Набатамэ

Хитоми Набатамэ

Hitomi Nabatame
АктрисаSaeko Tabata

Художники

Хидэки Накамура

Хидэки Накамура

Hideki Nakamura
Художник