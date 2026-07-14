WinkСериалыСто видов АвадзимыАктёры и съёмочная группа сериала «Сто видов Авадзимы»
Актёры и съёмочная группа сериала «Сто видов Авадзимы»
Актёры
Ё ТаитиYo Taichi
АктрисаKinue Takehara
Нацуми ФудзивараNatsumi Fujiwara
АктрисаEmi Okabe
Аи КаяноAi Kayano
АктрисаRyoko Ueda
Риса СимидзуRisa Shimizu
АктрисаEri Fujisawa
Кана ИтиносэKana Ichinose
АктрисаSara Takanashi
Асуна ТомариAsuna Tomari
АктрисаShizuka Utagawa
Рисаэ МацудаRisae Matsuda
АктрисаMomoko Murakami
Мария НаганаваMaria Naganawa
АктрисаAsami Ookubo
Хитоми НабатамэHitomi Nabatame
АктрисаSaeko Tabata