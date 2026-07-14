Сто видов Авадзимы. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Сто видов Авадзимы
1-й сезон
2-я серия
2026, Awajima Hyakkei
Аниме, Мультсериалы18+

Сто видов Авадзимы (мультсериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Девушки, мечтающие выступать на сцене, собираются со всей страны в музыкальной школе «Авадзима». Новенькая ученица Вакана мечтает стать солисткой мюзиклов. Комендант общежития Кинуэ бросила бы учёбу, но она хочет помочь лучшей подруге осуществить мечту. Стипендиатка Эми обладает характером и всегда в центре внимания. Кацурако — преподаватель в «Авадзиме», хотя родом из актёрской семьи. Постепенно их судьбы переплетаются.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Драма, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb