Сталинград (сериал, 1989) сезон 1 смотреть онлайн

1942 год. Вся центральная Европа под пятой немцев. Член подпольной антифашистской организации Харро Шульце-Бойзен узнает о секретной военной операции «Блау», дающей возможность немцам захватить Кавказ. Шульце-Бойзен сообщает обо всем в Москву, но Сталин посчитал это дезинформацией. План немцев — создать имитацию наступления под Москвой, чтоб удержать там русских — сработал. Теперь, решили в Берлине, быстрый успех на юго-западном направлении им обеспечен. Тем более, что контрнаступление русских под Харьковым захлебнулось — часть наших войск попала в окружение, часть отошла к Сталинграду. Сталинград приобрел для воюющих сторон особое стратегическое значение.



Для немцев это была открытая дорога на юг, к Кавказу и Индии, как мечтал Гитлер. Так начались 200 дней и ночей Сталинграда, страшных и кровопролитных.

