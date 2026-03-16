Сталинград. Сезон 1. Серия 1
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Сталинград (сериал, 1989) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.51989, Сталинград. Сезон 1. Серия 1
Драма, Военный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1942 год. Вся центральная Европа под пятой немцев. Член подпольной антифашистской организации Харро Шульце-Бойзен узнает о секретной военной операции «Блау», дающей возможность немцам захватить Кавказ. Шульце-Бойзен сообщает обо всем в Москву, но Сталин посчитал это дезинформацией. План немцев — создать имитацию наступления под Москвой, чтоб удержать там русских — сработал. Теперь, решили в Берлине, быстрый успех на юго-западном направлении им обеспечен. Тем более, что контрнаступление русских под Харьковым захлебнулось — часть наших войск попала в окружение, часть отошла к Сталинграду. Сталинград приобрел для воюющих сторон особое стратегическое значение.

Для немцев это была открытая дорога на юг, к Кавказу и Индии, как мечтал Гитлер. Так начались 200 дней и ночей Сталинграда, страшных и кровопролитных.

Страна
СССР, США, Германия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb