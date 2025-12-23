Спортивная Сессия (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Спортивная Сессия. Сезон 1
Спортивная Сессия
Спортивная Сессия (сериал, 2025) сезон 1

2025, Спортивная Сессия. Сезон 1 10 серий
Документальный12+

О сериале

Вузы страны сдают «Спортивную сессию». Блогер Наталия Гасанханова и журналист Владимир Иванов отправились в тур по десяти университетам России, чтобы проверить, кто действительно растит чемпионов.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

