Спортивная сессия #3: Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Казань
Wink
Сериалы
Спортивная Сессия
1-й сезон
Спортивная сессия #3: Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Казань
2025, Спортивная сессия #3: Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Казань
Документальный12+

Спортивная Сессия (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вузы России продолжают сдавать «Спортивную сессию». Блогер Наталия Гасанханова и журналист Владимир Иванов исследуют студенческий спорт в десяти университетах страны, чтобы выяснить, где действительно готовят чемпионов.
Третья остановка — Казань. Можно ли назвать её столицей студенческого спорта России? Готовы ли стадионы российских вузов принимать чемпионаты мира? Реально ли построить спортивную карьеру между парами в университете? Это будет честная проверка студенческого спорта. Сдаст ли Поволжский университет «Спортивную сессию»? Узнаете в третьем выпуске проекта.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг