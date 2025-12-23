Спортивная Сессия (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыСпортивная Сессия1-й сезонСпортивная сессия #3: Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Казань
О сериале
Вузы России продолжают сдавать «Спортивную сессию». Блогер Наталия Гасанханова и журналист Владимир Иванов исследуют студенческий спорт в десяти университетах страны, чтобы выяснить, где действительно готовят чемпионов.
Третья остановка — Казань. Можно ли назвать её столицей студенческого спорта России? Готовы ли стадионы российских вузов принимать чемпионаты мира? Реально ли построить спортивную карьеру между парами в университете? Это будет честная проверка студенческого спорта. Сдаст ли Поволжский университет «Спортивную сессию»? Узнаете в третьем выпуске проекта.